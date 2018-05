Tasjesdief slaat vrouw neer en wordt opgepakt, hotelpersoneel poetst bloed van de straat

De dader van de straatroof is gepakt. (Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties)

BREDA - Een vrouw is vrijdagochtend gewond geraakt aan haar hoofd, nadat een tasjesdief had geprobeerd haar tas te stelen. Ze werd door de dader neergeslagen op het Kasteelplein in Breda. De politie heeft getuigen verhoord.

De vrouw is opgevangen in hotel Sutor. Het personeel van het hotel heeft met een emmer water de bloedvlekken op straat verwijderd.

Van het signalement van de dader is een Burgernetmelding verstuurd, tien minuten daarna kon hij gearresteerd worden.