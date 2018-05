Jongeren herdenken oorlogsslachtoffers met smartphone-orkest en escape room

ROOSENDAAL - In Theater De Kring in Roosendaal worden oorlogsslachtoffers vrijdagavond op een eigentijdse manier herdacht. Niet met een traditionele bloemenkrans en toespraken, maar met een digitaal orkest en een heuse escape room. De vernieuwde herdenking is er speciaal voor jongeren, en ook bedacht door henzelf.

Roosendaal is de tweede stad in Nederland waar een speciale jongerenherdenking is op 4 mei. Eerder ging Rotterdam de stad al voor.

Weinig gevoel

“We wilden een andere draai geven aan de Nationale Dodenherdenking”, vertelt projectleider Sander Nijssen. En die andere draai komt er met een reden. “We merken dat jongeren precies weten wat er gebeurt tijdens de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Maar ze voelen daar weinig bij. Het is een ver-van-hun-bed-show. Daarom bedachten we een herdenking in nieuwe vorm.”

Vernieuwend is de jongerenherdenking in Roosendaal zeker. Zo komt de muziek van een smartphone-orkest. “We moeten toch een beetje misbruik maken van het feit dat die apparaten aan hun handen geplakt zitten”, grapt Nijssen.

'Escape experience'

Daarnaast wordt buiten het theater een lichtmonument van kaarsen gemaakt. En er wordt vrijdagochtend nog hard gewerkt aan een ‘escape experience’. “Daarin kun je ervaren hoe het is om niet in vrijheid te leven. En natuurlijk moet je ook gewoon proberen om uit de kamer te ontsnappen.”

Alle activiteiten die ’s avonds gaan plaatsvinden, komen uit de koker van de doelgroep zelf. Want herdenken, dat blijft belangrijk, vinden de jongeren. Eise (15): “Ook nu nog vallen er oorlogsslachtoffers”. Kaylee, ook 15, vult aan: “Als je je niet meer herinnert hoe erg het leven was tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan kan er makkelijk nog een oorlog uitbreken.”