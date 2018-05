Parilla (27) krijgt haar ouders en heel Breda aan het wandelen: 'Mijn stiefvader is al 6 kilo kwijt'

BREDA - Parilla van Blitterswijk (27) vond eigenlijk dat haar ouder wat meer zouden moeten bewegen, want echt sportief waren ze niet. Maar het lukte haar maar niet ze te motiveren. Tot de Bredase bedacht dat het wellicht zou helpen als er wat meer mensen meededen. Ze maakte een Facebook-event aan voor een wandeling in Breda, en tot haar verrassing schreven zich maar liefst zestig mensen in.

Er bleek een behoefte te bestaan, dus Parilla begon haar eigen onderneming: BredaWandelt. De Bredase organiseert nu drie wandelingen per week. Elke wandeling is anders en gaat door de hele stad, van Breda Noord tot het Ginneken. "Ik begeleid de wandeling en als mensen het leuk vinden, vertel ik onderweg ook nog wat over Breda."









Verborgen verhalen

De interesse voor de stad heeft geleid tot een uitbreiding van de activiteiten. Er is ook een optie voor een Urban City Tour: een interactieve wandeling met feitjes, bezienswaardigheden en verborgen verhalen over Breda.

En er wordt ook getraind voor wandelevents, zoals de 26e internationale Pinkstertocht, een wandeling van vijftien kilometer door Breda. De reguliere wandelingen zijn zes tot zeven kilometer, maar de trainingsgroep loopt daarna nog een extra rondje om goed voorbereid aan de start te staan.

Zes kilo afgevallen

De ouders van Parilla zijn deelnemers van het eerste uur. Ze lopen nog steeds elke week mee en zijn er erg van opgeknapt: "Mijn ouders bewegen meer en mijn stiefvader is al zes kilo afgevallen."

Gezelligheid

Gezondheid was weliswaar het eerste doel, maar gezelligheid is minstens net zo belangrijk. Daarom wordt er wekelijks verzameld in café Publieke Werken, waar de wandeling ook weer eindigt met een kopje koffie of een biertje.

Meewandelen kost 3,50 euro per keer. Alle informatie is te vinden op de Facebookpagina van BredaWandelt. Daar kun je je ook aanmelden voor de volgende wandeling.