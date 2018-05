Roosendalers vast in onderzoek naar bende: drugs, auto's en duizenden euro's in beslag genomen

ROOSENDAAL - Twee Roosendalers zijn donderdag aangehouden in verband met een groot onderzoek naar een drugsbende. Het gaat om mannen van 23 en 25 jaar. De politie deed invallen in meerdere gebouwen in Roosendaal.

De 23-jarige man werd in de Van Beethovenlaan opgepakt. Agenten zagen hem daar autorijden en zetten hem aan de kant. Zijn auto is in beslag genomen. In de auto werd zo'n anderhalve kilo hennep gevonden.

De 25-jarige verdachte werd aangehouden in een huis aan de Boulevard. Daar nam de politie een kilo hasj, een stroomstootwapen, pepperspray en ruim 13.000 euro aan contant geld in beslag. Verder werd er een auto weggesleept.

Grootschalige handel

De mannen worden verdacht van grootschalige handel in verdovende middelen. De politie vermoedt dat ze deel uitmaken van een drugsbende. De mannen zijn vastgezet.

De politie viel ook binnen in een gebouw aan de Boulevard, een huis in de Philipslaan en een huis aan de Bredaseweg. In het huis aan de Bredaseweg werden allerlei druggerelateerde spullen gevonden zoals grote gripzakken, strijkzakken en weegschalen. In het huis in de Philipslaan vond de politie hennepresten.