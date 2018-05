Verdachte die dode vader in huis liet liggen, komt vrij

NUENEN - De 51-jarige man uit Helmond die vermoedelijk zijn vader wekenlang dood in huis liet liggen, komt vrij. Volgens het Openbaar Ministerie is er een sterke verdenking op de man maar is er verder geen reden om hem nog langer vast te houden. De man blijft verdachte in de zaak.

De 84-jarige man werd zondagavond dood gevonden in zijn woning. Een bezorgde buurtbewoner belde de politie nadat de man al een tijdje niet was gezien en er veel vliegen in de woning zaten.



LEES OOK: Dode man in huis Nuenen is 84-jarige bewoner, doodsoorzaak nog onduidelijk

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf, er wordt van een natuurlijke dood uitgegaan. De zoon van de man werd woensdag opgepakt, omdat hij vermoedelijk nog regelmatig bij zijn vader over de vloer kwam nadat hij was overleden.

Waarom de verdachte het overlijden van zijn vader probeerde te verhullen, is niet duidelijk.