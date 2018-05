'Diesel' Danny van Poppel staat te springen om weer een grote ronde te rijden

JERUZALEM - Danny van Poppel is vrijdagmiddag de eerste Nederlander die van start gaat in de Giro d'Italia. De sprinter begint een minuut voor één uur aan zijn tijdrit. Dat is niet zijn specialiteit. Van Poppel hoopt later in de ronde van Italië mee te doen om de prijzen tijdens de massasprints.

“Ik wil het liefst hier een etappe winnen, dat is echt het doel”, zegt Van Poppel voor hij begint aan zijn vierde grote ronde. “Ik heb er heel veel vertrouwen in, in mezelf en in de ploeg. Ik weet gewoon dat het mogelijk is.”

“Ik heb er superveel zin in, kan eigenlijk niet wachten. In de Vuelta heb ik eerder een rit gewonnen, dat staat me altijd bij. Daar kwam ik heel goed uit. Hoe langer een grote ronde duurt, hoe beter ik iedere keer werd. Dat is een van mijn specialiteiten, ik ben een soort diesel”, aldus de 24-jarige renner van Team LottoNL-Jumbo.

LEES OOK: Trotse vader Jean-Paul van Poppel volgt zijn zoons Danny en Boy van afstand in de Giro d'Italia

‘Sta te springen’

Van Poppel heeft zin om weer eens aan de start te staan in een grote ronde. Na de Tour de France in 2013 en 2014 en de Vuelta in 2015 reed hij geen grote ronde meer. “Het is wel bijzonder. Het is alsof ik weer voor de eerste keer een grote ronde doe, zo sta ik te springen. Ik heb er echt superveel zin in.”

“Dit is ook de reden waarom ik hier gekomen ben”, zegt Van Poppel over Team LottoNL-Jumbo. “Als een van de leiders in een grote ronde de sprints kunnen doen. Dat heb ik de afgelopen jaren gemist.”

Grote concurrent

Elia Viviani wordt gezien als de grote favoriet voor de Maglia Ciclamino. De paarse trui is voor de coureur met de meeste punten op zak, naar verwachting een sprinter. Van Poppel kent de Italiaan van hun gezamenlijke periode bij Sky. “Vorig jaar was hij mijn ploegmaat. Dit voorjaar is hij de beste sprinter. Hij is mijn grootste concurrent.”

LEES OOK: Jeroen Blijlevens: 'Benieuwd hoe Danny van Poppel omgaat met de hectische sprints in de Giro'

Winnen in een grote ronde. Van Poppel deed het al in 2015, tijdens de Vuelta. Kijk hier de beelden van zijn zege nog eens terug.