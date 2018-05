3500 gerechten in drie dagen, maar geen stress bij Noma-chefs die reünie vieren in Den Bosch

DEN BOSCH - Topchefs uit alle hoeken van de wereld bevolken deze dagen de keuken van restaurant de KASerne in Den Bosch. In totaal driehonderd gasten genieten sinds woensdag van een ‘culinaire wereldtour’ in het Bossche restaurant. Voor de chefs ook een unieke ervaring, want voor hen is het een heuse reünie. Wat hen bindt?

Ze kookten samen bij het wereldberoemde restaurant Noma in Kopenhagen, maar liefst vier keer verkozen tot beste restaurant van de wereld. Chefkok van de KASerne, Marten Verelst, besloot enkele van zijn oud-collega’s samen te brengen. En zijn idee sloeg aan.

De drie dagen, elke dag een lunch en diner van twaalf gangen met desgewenst bijpassende wijnen, waren, ondanks de niet geringe prijs, in een mum van tijd uitverkocht.

De chefs verzorgen dan ook meer dan een diner. Het is een ware belevenis voor smulpapen, waarbij elke gang door een andere chef wordt verzorgd.

'Loopt als een zonnetje'

3500 bordjes serveren de koks uit onder meer India, Finland, Israël, Denemarken, Peru en de Verenigde Staten in drie dagen tijd. Maar van stress is volgens de eigenaar van de KASerne, Peet Hofmans, geen enkele sprake. “Het loopt als een zonnetje”, geeft hij vrijdagochtend aan. “En dat terwijl de buitenlandse chefs in onze keuken de weg natuurlijk helemaal niet kennen.”

Aangeschoven aan tafel blijf je je verbazen, weet een van onze internetredacteuren uit eigen ervaring. Zij was een van de gelukkigen die woensdagavond een plekje in het restaurant wist te bemachtigen (en daarvoor betaalde ze overigens gewoon zelf). “Dat je zo kunt genieten”, is de conclusie.

Tipje van de sluier

Het menu? Dat gaan we niet verklappen. De voorpret en de verrassing van wat je uiteindelijk op je bord krijgt, is immers een belangrijk deel van de belevenis. En die verrassing willen we niet bederven voor diegenen die vrijdag nog een tafel hebben gereserveerd.

Een tipje van de sluier dan? Er komen allerlei bijzondere, soms exotische, ingrediënten voorbij. Popcorn, zwarte knoflook, wilde cichorei, tulp (!), reekalf, schapenyoghurt en Indische kers, om maar eens wat te noemen.





Het ene bordje ziet er nog verleidelijker uit dan het andere. Stuk voor stuk zijn het kunstwerkjes. Bijna zonde om een hapje van te nemen.

Onze favoriet

Het gerecht van chef Bob van de Scheur, die een thuiswedstrijd speelt in Den Bosch, is favoriet. “Misschien wel het lekkerste dat we ooit hebben gegeten.”