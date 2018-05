Thaise media: Eindhovense student sprong zelf van balkon

EINDHOVEN - De Eindhovense student die zondagnacht dood werd gevonden in Thailand is zelf van een balkon gesprongen. Dat melden Thaise media.

Rik, een 20-jarige student van Fontys in Eindhoven was op in Thailand studiereis. Hij zou die avond iemand ontmoet hebben en met haar naar een appartementencomplex zijn gegaan. Aan de Thaise media vertelde ze dat ze Rik had ontmoet in een pub op de Khao San Road in Bangkok. Ze nodigde hem uit om mee te gaan naar haar kamer op de vijfde verdieping. Volgens haar is de Nederlander van het balkon gevallen, terwijl zij op het toilet was.



Liefdesverdriet

Media melden dat hij zelf is gesprongen. Rik zou net zijn vriendin zijn kwijtgeraakt. Liefdesverdriet zou de reden zijn van zijn fatale val. Volgens de Thaise politie was er geen bewijs van een gevecht in het appartement.



Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt inderdaad dat er een 20-jarige Nederlander in Bangkok is overleden na een val van het balkon, maar kan verder niets zeggen over het voorval.