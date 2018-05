Bestelbusje botst tegen vrachtwagen op A16 bij Hazeldonk, weg tot zeker zes uur dicht

BREDA - Op de A16 in de richting van Breda is vrijdag bij de grensovergang Hazeldonk een bestelbus achter op een vrachtwagen gebotst. Volgens een omstander zijn er zeker twee inzittenden van het bestelbusje gewond geraakt. Vanuit Antwerpen is de weg richting Breda tot zeker zes uur dicht.

De vrachtwagen vervoerde melk en is door de botsing lek geraakt. Een traumahelikopter is opgeroepen om de trauma-arts ter plaatse te brengen om medische assistentie te verlenen. Een van de slachtoffers is met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het tweede slachtoffer wordt in de ambulance behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

















Achter het ongeluk staat een file van enkele kilometers. Het verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Bergen op Zoom. Inmiddels staan er op de A4 ook lange files vanwege het omrijdende verkeer. In die file waren ook enkele aanrijdingen, maar de weg is om