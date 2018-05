'Kwestie van uitrekenen, gewoon tellen', reageert advocaat politiemol Mark M. op fout justitie

DEN BOSCH - “Het is gewoon een kwestie van uitrekenen, gewoon tellen hoeveel dagen. Het had binnen zestig dagen gemoeten en het zijn er 67.” Zo reageert advocaat Jan-Hein Kuijpers op het feit dat zijn cliënt, politiemol Mark M., vrij is nu het Openbaar Ministerie te laat heeft gevraagd om verlenging van zijn voorarrest.

“Nu wij het ontdekt hebben, kan het OM het niet meer repareren”, voegt hij toe. “Als het OM het had ontdekt, zou het nog hersteld kunnen worden.” Het is volgens Kuijpers standaard procedure op zijn kantoor om dit soort zaken te controleren. “Gewoon een spoorboekje volgen. Kwestie van altijd even checken.”









Het gebeurt volgens Kuijpers overigens niet vaak, maar wel vaker dat dit misgaat. “Meestal worden dit soort gegevens wel goed ingevuld”, zegt hij. Natuurlijk is zijn cliënt blij dat hij zijn zaak in hoger beroep nu in vrijheid kan afwachten. “Misschien gaat hij nu naar Oekraïne”, zegt Kuijpers over Mark M. “En dat mag ook best. Als hij maar komt als justitie hem wil spreken”, zegt hij.

LEES OOK: Politiemol Mark M. vrij na fout Openbaar Ministerie

En dat hij dat zal doen, daar heeft zijn advocaat alle vertrouwen in. “Hij is steeds op zitting gekomen.” En de vrees dat hij dat nu niet zal doen, is volgens Kuijpers niet nodig.

Menselijke fout

M. kreeg onlangs vijf jaar cel van de rechtbank in Den Bosch voor het verkopen van politie-informatie, computervredebreuk en witwassen. M. ging tegen die straf in hoger beroep. en tot die zaak start, moet het OM van tijd tot tijd zijn voorlopige hechtenis officieel verlengen. Dat is door een menselijke fout niet goed gegaan, aldus een woordvoerster van het OM donderdag.

De start van het hoger beroep staat gepland op 7 augustus.