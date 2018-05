Voetbalclub NAC na jaren kommer en kwel financieel weer gezond

BREDA - NAC is na jaren van financiële problemen weer gezond verklaard. De licentiecommissie van de KNVB heeft de Bredase club namelijk voor het eerst ingedeeld in categorie 3 van het Financial Rating System (FRS). Op basis van de laatste halfjaarcijfers maakt NAC nu deel uit van de Nederlandse profclubs met de meest financieel gezonde huishouding.

Na een bijna-failissement is NAC na een periode van een ijzeren begrotingsdiscipline financieel eindelijk uit de problemen. Na een behoorlijke tijd gebivakkeerd te hebben in categorie 2, daarvoor zelfs onder curatele, is de Bredase club nu gepromoveerd naar de hoogste en gezondste categorie 3 van het Financial Rating System.



Onzettend trots

"Het behoeft geen verdere uitleg dat dit geweldig nieuws is voor alle betrokkenen bij onze club", zegt directeur Justin Goetzee. "We werken al jarenlang keihard aan het financiële herstel van NAC, dus dan kun je geen groter compliment krijgen dan deze toetreding tot de derde categorie. Het maakt mij ontzettend trots dat we, ondanks alle tegenslagen van de afgelopen jaren, financieel staan waar we nu staan. Dat is natuurlijk te danken aan de ongekende inzet van de gehele organisatie, maar niet in de laatste plaats ook aan iedereen die de club door de jaren heen is blijven steunen. Deze prestatie is het resultaat van het sterke en hechte collectief dat wij met z’n allen vormen."



Verder groeien

Volgens Goetzee moet NAC nu verder groeien. "Na een lange periode te hebben gewerkt aan het financiële herstel, moet de komende jaren vooral de groei van NAC centraal komen te staan. Het is nu zaak om het budget ieder jaar weer een stuk verder op te schroeven en van NAC een stabiele club in de eredivisie te maken. Uiteraard blijft het afwegen van de financiële consequenties van de keuzes die we maken een belangrijk onderdeel binnen onze werkwijze. Het werken vanuit een gezonde financiële positie blijft immers een van de belangrijkste pijlers in ons beleidsplan", aldus NAC-directeur Goetzee.