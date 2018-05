Vrouw krijgt klappen en wordt bijna beroofd in Breda

BREDA - Een 25-jarige man uit Baarle-Nassau is vrijdagochtend gearresteerd omdat hij een vrouw mishandelde en probeerde te beroven. Dit deed hij rond kwart voor negen op de Catharinastraat.

De man sloeg de vrouw en probeerde er vervolgens vandoor te gaan met haar tas.

Vastgezet

Gewaarschuwde agenten zagen de man kort na de beroving lopen in de Spoorstraat. Hij is vastgezet. De vrouw is behandeld aan haar verwondingen.