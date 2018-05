Muziekboulevard in Oss mag doorgaan, maar moet geluid bij twee huizen dempen

DEN BOSCH/OSS - Het evenement Muziekboulevard in Oss op Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) mag doorgaan als de geluidsboxen bij de huizen van twee omwonenden worden gedempt. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten.

Het evenement Muziekboulevard wordt dit jaar voor de 15de keer gehouden in Oss. Op verschillende locaties in de gemeente staan die dag podia waarop artiesten optreden. De burgemeester verleende een vergunning aan horecaondernemers voor onder meer een podium aan de Eikenboomgaard, een straat in het centrum. Twee omwonenden maakten daar bezwaar tegen en vroegen de rechtbank het evenement in hun straat te verbieden.

De omwonenden vinden de geluidsoverlast niet acceptabel. Ze vinden de Eikenboomgaard, een smalle straat met woningen, niet geschikt voor een evenement als dit.

Evenementen zijn belangrijk

De burgemeester stelt dat een geluidsniveau zoals dat in een gemeentelijke nota is vastgelegd niet volstaat. Het geluid van de bezoekers is dan harder dan dat van de muziek. Om die reden wilden artiesten vorig jaar stoppen en niet meer optreden. Daarom heeft de burgemeester toestemming gegeven voor extra decibels. Volgens de burgemeester zijn evenementen heel belangrijk voor Oss en voor de aantrekkingskracht van het centrum.

De rechter is het daarmee eens en wil het evenement niet verbieden. De rechter bepaalde wel dat het geluidsniveau bij de huizen van de bezwaarmakers naar beneden moet. Dat kan apart geregeld worden omdat daar geluidsboxen hangen. Bij het podium in de Eikenboomgaard blijft de door de burgemeester toegestane grens intact.