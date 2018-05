Reinier Robbemond wil fantastische serie bij Willem II eindigen met feestje

TILBURG - Nog één wedstrijd, dan is het korte avontuur van Reinier Robbemond bij Willem II als hoofdtrainer voorbij. De wedstrijd tegen Vitesse is de laatste en Robbemond wil afsluiten met een feestje.

“We moeten weer een topdag hebben. Vitesse is een goede ploeg met veel potentie. Maar wij willen de serie fantastisch afsluiten en de mensen een leuke middag bezorgen”, zei Robbemond in aanloop naar het duel met de ploeg uit Arnhem.

Plezier

Als het Willem II lukt om het seizoen met een overwinning af te sluiten, kan Robbemond terugkijken op een fraaie serie als hoofdtrainer van de Tricolores. Zeven keer zat hij op de bank, in totaal pakte hij met zijn ploeg dertien punten. “Ik kijk met veel plezier terug. We hadden een bepaalde manier hoe we iets wilden gaan doen: hoe we met elkaar omgaan, hoe we willen spelen en met wat voor energie.”





“Het publiek heeft daar op een bepaalde manier op gereageerd, de jongens en de staf ook”, vervolgt de oefenmeester. “Als je ziet hoe we met elkaar werken, iedere dag weer. Dat is bijna een feest. Zoveel drive, wil en energie. Dat zijn allemaal positieve dingen. Het is lekker om dan met een overwinning af te sluiten. Als dat lukt geef ik iedereen een hand en wens ik iedereen succes.”

Visitekaartje

Met fraaie overwinningen heeft Robbemond zijn visitekaart als trainer afgegeven. Een nieuwe club heeft het nog niet opgeleverd. “Er lopen wel wat lijntjes. Er is wel wat contact, maar er is nog niets concreet. Ik ben trots op wat we voor elkaar gekregen hebben hier, in moeilijke tijden. Wat dat op gaat leveren, zie ik later wel.”

Als straf mogen er zondag geen supporters op de KingSide zitten. Dat is vooraf wel een smetje richting het duel. “Dat is natuurlijk jammer. Je wil dat het een feest wordt in het stadion. Je wil een topwedstrijd neerzetten en daar wil je iedereen bij hebben. Maar er zijn dingen gebeurd waardoor die beslissing is genomen. Dat kunnen we nu niet meer terugdraaien.” Tijdens de wedstrijd tegen NAC werd er vanaf de KingSide vuurwerk gegooid naar spelers en supporters van de club uit Breda.

“Het is nu hopen dat alle mensen die wel in het stadion zitten het gemis van de KingSide proberen te compenseren.”