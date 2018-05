5 mei Bevrijdingsdag: Bevrijdingsfestivals en veel meer

EINDHOVEN - Zaterdag is Bevrijdingsdag, dus zijn er weer allerlei evenementen waarmee de vrijheid wordt gevierd.

Om twaalf uur 's nachts, van 4 op 5 mei, gaat het herdenken over in het vieren. Dan wordt op het 5 Meiplein in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken en neemt een groep lopers de fakkel mee naar verschillende gemeentes in Brabant, waaronder Breda. Daar wordt op het Kerkplein in Breda het vuur ontstoken. Dit is het startsein voor het grote Bevrijdingsfestival in Breda.

Ook in Den Bosch wordt de vrijheid gevierd tijdens het Bevrijdingsfestival. Hoewel er op het festival natuurlijk gedanst, geproost en gelachen wordt, is het volgens de organisatie ook een plek om je te realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. O.a. Jacqueline Govaerts, Fresku en My Baby treden op.









Tijdens de Bevrijdingslunch in Den Bosch kom je in contact met mensen die (een deel van hun leven) niet in vrijheid hebben doorgebracht. Dit kunnen ouderen zijn de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt of vluchtelingen die sinds kort in Nederland zijn. Door samen te eten en te drinken hoor je bijzondere verhalen.

Komend weekend vliegen er allerlei creaties boven Valkenswaard. Verschillende vliegers komen uit onder andere België, Duitsland. India en Australië om hun, vaak handgemaakte, vliegers te laten zien. Kinderen kunnen hun eigen vlieger maken en 's avonds gaan alle vliegers verlicht de lucht in.

In Roosendaal begint vanaf vrijdag het Foodruckfestival Appeltje Eitje. Voor de liefhebber zijn er vijftien rollende keukens met vlees van de grill, Italiaanse pasta en verse vis. Kinderen kunnen spelen op een springkussen en lokale artiesten treden live op. Het evenement duurt tot zondagavond.