Westerscheldetunnel tolvrij door verkeerschaos West-Brabant

BERGEN OP ZOOM - De Westerscheldetunnel is tijdelijk tolvrij. Dat meldt Rijkswaterstaat. Automobilisten kunnen eenmalig gratis over de weg rijden door de grote verkeersproblemen op de A4 tussen Antwerpen en Bergen op Zoom.

Het is een verkeerschaos in West-Brabant. Op de A16 bij grensovergang Hazeldonk is vrijdag in de richting van Breda een bestelbus achter op een vrachtwagen gebotst. De drie inzittenden van het bestelbusje en de chauffeur van de vrachtwagen raakten gewond. Vanuit Antwerpen is de weg richting Breda tot zeker zes uur dicht. De vrachtwagen vervoerde melk en is door de botsing lek geraakt.

Op de omleidingsroute van de afgesloten A16 gebeurde vervolgens een ongeval met twee vrachtwagens op de A4 richting Dinteloord bij afrit Bergen op Zoom. In de file erachter vond een kettingbotsing plaats.