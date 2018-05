Stijn Vreven wil dat NAC Breda ook tijdens zijn laatste wedstrijd als trainer vlamt tegen FC Twente

BREDA - Trainer Stijn Vreven wil zondag afscheid nemen van NAC met een overwinning op FC Twente. De Belgische oefenmeester, die na dit seizoen vertrekt, wil laten zien dat zijn ploeg ook van de onderste teams kan winnen. Tegenstander FC Twente staat laatste en degradeerde vorig weekend uit de eredivisie.

Hoewel het doek voor FC Twente al is gevallen en NAC voor 99 procent veilig is, denkt trainer Vreven dat het zondag toch een echte wedstrijd wordt in Enschede. Hij wil in ieder geval dat zijn ploeg op jacht gaat naar de drie punten.

" We kunnen nog altijd een plaats opschuiven in de rangschikking", zegt de Belgische coach. "Maar het allergrootste doel is dat wij laten zien dat we van de onderste teams ook kunnen winnen. Bovendien gaan er heel veel supporters van NAC mee en die willen we iets terug geven."

NAC als boeman

"Je hebt voor zondag twee scenario's", vervolgt Vreven. "Of de pijn zit nog zo diep bij Twente dat ze niet meer op het scherpst van de snede gaan spelen. Maar ik verwacht dat zij ons toch een beetje als de boeman zien van hun degradatie. Wij verloren immers van Sparta en daardoor was het voor hen eigenlijk afgelopen. Ik verwacht wat dat betreft nog een scherpe tegenstander. Ook daar zullen we de punten niet cadeau krijgen. Maar wij willen zeker drie punten pakken."

Juiste spirit

In theorie kan het zondag nog misgaan voor NAC. Concurrent Roda JC kan qua puntenaantal nog langszij komen en de Bredase ploeg naar de nacompetitie sturen. Die kans is echter heel klein omdat NAC een veel beter doelsaldo (+10) heeft ten opzichte van de Limburgers.

"Ik verwacht niet dat het nog misgaat", zegt Stijn Vreven dan ook terecht. "We hebben tegen Heerenveen gedaan wat we moesten doen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, volwassen en met de juiste spirit en ik verwacht zondag opnieuw een zelfde ploeg."

'Ik ga in alle vriendschap weg'

Vreven maakte afgelopen zondag na het duel tegen Heerenveen bekend dat hij na dit seizoen weg gaat als coach bij NAC. Dat zou volgens de coach een gezamenlijke beslissing zijn. "Ik ben blij dat alles nu voorbij is en ik het kan afsluiten. Ik ben blij en tros dat mij avontuur hier op deze manier eindigt. Ik ga hier in alle vriendschap weg."