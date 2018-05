Man valt van dak handboogvereniging in Helmond: met trauma-arts naar ziekenhuis gebracht

Man valt van dak in Helmond (Foto: SQ Vision)

HELMOND - Een man is van een dak gevallen in Helmond en is daarbij zwaargewond geraakt. Hij werd met spoed onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

De man was schoonmaakwerkzaamheden aan het uitvoeren op het dak van handboogvereniging 'Recht door zee'. Na zijn val was hij niet meer aanspreekbaar.

De politie heeft de arbeidsinspectie op de hoogte gebracht van het ongeval. Wat zij daarmee gaat doen, is nog onbekend.