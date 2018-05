PSV'ers na midweekje in Barcelona klaar voor FC Groningen, Hirving Lozano wil topscorer worden

EINDHOVEN - Na een midweeks bliksembezoekje aan een zonnig Barcelona maken de spelers van PSV zich op voor de laatste wedstrijd van het seizoen, zondagmiddag in het Philips Stadion tegen FC Groningen.

De PSV-selectie genoot deze week van een bijzonder teamuitje in Barcelona. Spelers genoten van de warme Spaanse zon en brachten heel wat uurtjes door op het water langs de kust van de Catalaanse stad. Qua timing doet de trip wellicht vreemd aan zo tussen de voorlaatste en laatste wedstrijd van het seizoen, maar het bleek een zorgvuldig gepland uitstapje te zijn.

"Het was tijd voor andere dingen en omdat we iedereen mee wilden nemen op deze reis, hebben we ervoor gekozen tussen de duels met ADO Den Haag en FC Groningen weg te gaan", legde Cocu tijdens de wekelijkse persconferentie uit. "Een aantal jongens krijgt zondag na de wedstrijd direct vrij omdat ze zich op andere zaken moeten voorbereiden.” Cocu doelde onder meer op het naderende WK in Rusland dat voor een aantal PSV'ers steeds nadrukkelijker om aandacht vraagt.

Clubrecord in thuisduels

Sportief staat er voor PSV zondag weinig meer op het spel. De ploeg van Cocu kan nog wel een clubrecord evenaren bij winst op FC Groningen (aftrap 14.30 uur). Dan eindigen de Eindhovenaren het Eredivisieseizoen met de fraaie thuisbalans van zestien zeges en één gelijkspel. Dat zou een evenaring betekenen van de prestaties uit de gouden seizoenen 1986/87, 2004/05 en 2014/15. Ook toen stonden er na zeventien thuisduels zestien zeges op het conto van de Eindhovenaren.

Lozano jaagt op topscorerstitel

Verder kan PSV-spits Hirving Lozano, afgelopen week nog lichtgeblesseerd, zijn eerste seizoen in de Eredivisie nog bekronen met de topscorerstitel. De Mexicaan staat net als ADO-aanvaller Björn Johnsen op zeventien treffers, eentje minder dan AZ-speler Alireza Jahanbakhsh.

"Lozano trainde vrijdagochtend gewoon met de groep mee”, aldus Cocu. “Mochten we hem als team kunnen helpen in zijn doel om topscorer te worden, dan zullen we dat niet nalaten. Uiteindelijk moet hij het natuurlijk zelf doen, maar we zijn nu in een situatie beland dat we hem wat meer ruimte kunnen geven."

Bij PSV ontbreekt verdediger Santiago Arias vanwege een schorsing. Of Luuk de Jong en Marco van Ginkel meespelen tegen FC Groningen is nog onzeker.