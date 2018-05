Ernstige aanrijding in Eindhoven in Opsporing Verzocht: tweede verdachte aangehouden

EINDHOVEN - Er is opnieuw iemand aangehouden voor de aanrijding op de Eisenhowerlaan in Eindhoven. Het gaat om een 26-jarige man uit Venray. Bij de aanrijding raakte een 45-jarige vrouw uit Eindhoven eerder dit jaar zwaargewond. De zaak werd uitgebreid behandeld in Opsporing Verzocht.

Eerder werd de vermoedelijke bestuurder van de auto al aangehouden. De 29-jarige man meldde zich een dag na het ongeluk bij de politie. Die man is weer op vrije voeten maar geldt wel als verdachte. De politie verwacht de komende tijd mogelijk nog meer aanhoudingen.

Spiegel gevonden

De aanrijding vond op 6 januari plaats, kort na halftwaalf ’s avonds. De vrouw stak met haar fiets de kruising met de Wolvendijk over en werd geschept door een auto. Ze raakte zwaargewond. De auto reed door, maar werd later aangetroffen op de Boschdijk.

“Eerder werd door de vondst van een buitenspiegel al duidelijk dat er mogelijk een tweede auto betrokken was bij het ongeval”, aldus de politie. De betreffende BMW is inmiddels gevonden.