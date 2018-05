Peter Molthof (95) zat in het verzet en vertelt zijn verhaal: 'De oorlog raak je nooit meer kwijt'

VUGHT - Peter Molthof (95), oud-gevangene van Kamp Vught, vertelde zijn verhaal vrijdag tijdens de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Nationaal Monument Kamp Vught. “Mijn jeugd is me afgenomen”, zei hij. “De oorlog raak je nooit meer kwijt”.

Molthof heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet gezeten. Hij zei dat hij het weer zou doen. Dat verhaal wilde hij vertellen. “Kamp Vught is daarvoor een zeer belangrijke plaats. Hier komen ruim 30.000 jongeren per jaar om het verhaal van deze plek te horen. Door het verhaal door te geven hopen we de jongeren te laten beseffen hoe belangrijk het is om op cruciale momenten in hun leven de juiste keuze te maken. Dat het algemeen belang voor het individueel belang kan gaan”, vertelt hij.

Herinnering levend houden

“Door middel van verhalen kunnen wij ons inleven in een ander. Wat zou u gedaan hebben in de oorlog?”, zo vat Ton Rombouts, voorzitter van de Stichting Crossroads 40-45, de herdenking van vrijdag samen.

Het vertellen van verhalen die de herinnering levend houden was de rode draad van een aantal sprekers. Misschien omdat steeds minder mensen uit eigen ervaring die verhalen kunnen vertellen. Niet voor niks krijgt Nationaal Monument Kamp Vught een miljoen euro om verhalen te vertellen.

'Keuzes voor de toekomst'

De Stichting Crossroads is een samenwerking tussen de oorlogsmusea in Brabant en Erfgoed Brabant. Omdat het volgend jaar 75 jaar is geleden dat Brabant werd bevrijd, worden 75 verhalen opgetekend. In 2019 en 2020 kunnen mensen in elke Brabantse gemeente minimaal één bijzonder oorlogsverhaal beleven. Sommige verhalen worden uitgewerkt tot een kunstobject, een installatie of een voorstelling. Andere worden door toneelverenigingen, scholen of heemkundekringen verteld.

“Aan de hand van verhalen uit het verleden leren wij lessen over het heden. En wij maken keuzes voor de toekomst”, zegt Rombouts. Hij onderstreepte het belang van verhalen: “Door middel van verhalen kunnen wij ons inleven in een ander. Wat zou u gedaan hebben in de oorlog? Verhalen brengen je aan het twijfelen, laten je nadenken over je standpunt en moedigen je aan je starre blik te verruimen. Verhalen laten ons reizen in onze gedachten. En daarmee komen we verder dan we ooit voor mogelijk hielden."

Burgemeester Roderick van de Mortel van Vught noemde de Braziliaanse kunstenares Marina Amal die met verbluffende realiteit portretfoto’s van slachtoffers van het vernietigingskamp Auschwitz levensecht heeft ingekleurd.

“Want daar komt het toch op aan. Het verstrijken van de tijd creëert een kloof die menigeen doet verzuchten: hoe nu verder als er niemand meer is die ons kan vertellen hoe het werkelijk was?” Terwijl de jaren zich aaneenrijgen, raken we immers steeds verder verwijderd van de gebeurtenissen die we hier op 4 mei herdenken.