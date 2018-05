Escape room op Animal Event: 'Sommige honden hebben een hoog IQ, andere zijn een beetje dom'

HILVARENBEEK - Escape rooms zijn razend populair, maar het was in Nederland nog niet eerder mogelijk dat ook samen met je hond te doen. Dit weekend kunnen baasjes voor het eerst samen puzzels oplossen op het Animal Event in Hilvarenbeek. Door goed samen te werken konden de duo's ontsnappen.

De baasjes en hun honden doorlopen vier themaruimtes, waar ze proberen te ontsnappen door samen te werken en zo snel mogelijk de puzzels op te lossen. De verschillende themaruimtes zijn zo ingericht, dat de honden zich af kunnen sluiten van de drukte en zich kunnen focussen op het spel.

In iedere ruimte vinden de koppels een cijfer, waarmee op het einde de deur opengemaakt kon worden. Eerst zoeken de bezoekers een puzzel in de ruimte en als die gevonden is, moet de hond het cijfer tevoorschijn toveren. Dat kan door schuifjes opzij te schuiven of blokjes omhoog te tillen, waar een snoepje onder ligt. Uiteindelijk komen ze zo ook bij het cijfer terecht.

In de eerste ruimte is het voor de meeste honden nog onduidelijk wat ze moesten doen, maar per ruimte begrijpen ze steeds beter hoe ze kunnen helpen.

Hersentraining voor honden

"Het oplossen van puzzels is erg goed voor honden omdat ze zo steeds meer zelfvertrouwen krijgen. Dat zie je dan bijvoorbeeld terug bij het wandelen", vertelt Marianne Touw, instructeur hersenwerk voor honden. 10 minuten hersenwerk is al een enorme klus voor de hond en dus worden ze ook flink beloond.

Honden worden steeds slimmer als ze meer hersenwerk doen, maar er zijn wel grenzen volgens Marianne: "De honden kunnen niet onuitputtelijk groeien daarin, maar je merkt wel dat ze meer doorzettingsvermogen krijgen om een puzzel op te lossen. Ook honden hebben een soort IQ. Je ziet dat sommigen het heel goed kunnen en andere zijn toch een beetje dom."