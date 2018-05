Man raakt onwel bij het mengen van mest op boerenbedrijf in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - Op een agrarisch bedrijf aan de Bosseweg in Wijk en Aalburg is vrijdagmiddag een man onwel geworden. Dat gebeurde rond drie uur bij het mengen van mest.

Daarbij zijn gassen vrijgekomen waardoor de man onwel is geworden. De man is door het ambulancepersoneel nagekeken.

Het is niet duidelijk of de man ook naar het ziekenhuis is gebracht.