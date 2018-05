Wat moet iemand in Ethiopië met een Omroep Brabantsjaal? (Het kan er behoorlijk afkoelen)

EINDHOVEN - Mayke Schrijnemakers kon het niet aanzien. Al die prachtige Omroep Brabant-sjaaltjes die tijdens de Brabantse Dag door bezoekers achteloos waren achtergelaten. Samen met een aantal inwoners van Heeze raapte Mayke ze van de grond. Vervolgens nam ze mee naar Afrika waar ze ze uitdeelde.

De Amsterdamse heeft een reisbureau en neemt je, zo belooft haar website, mee naar onontdekte plekjes. Ze reist ook naar Ethiopië en Soedan. Dit keer nam ze de sjaaltjes mee die Omroep Brabant uitdeelde tijdens de Brabantse Dag en die werden achtergelaten. Toen ze aan mensen vertelde waarom ze de sjaaltjes verzamelde, boden die haar spontaan hun exemplaar aan. Eén sjaal werd zelfs gepromoveerd tot mitella voor een man die een geblesseerde arm had.

Mayke Schrijnemakers trekt rond met kleine groepen. Thuis kookt ze voor mensen in haar flat. Met het geld dat ze daarvoor krijgt helpt ze mensen in Ethiopië. Ze betaalt dan bijvoorbeeld doktersbezoek.

Denk niet dat een sjaal in het warme Ethiopië een overbodige luxe is. In de bergen waar Mayke de sjaals uitdeelde, kan het flink afkoelen en dan kan zo’n sjaal van pas komen. En ach, een kleurrijke sjaal met een Omroep Brabantlogo en de tekst van de Brabantse Dag 2017 'Parade van Vermaeck' is toch ook gewoon leuk om te hebben.