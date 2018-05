Jean-Paul van Poppel moet Giro-record nu delen met Dumoulin: 'Ik ben in goed gezelschap'

EINDHOVEN - Jean-Paul van Poppel uit Tilburg is sinds 1989 Nederlands recordhouder wat betreft het aantal etappezeges in de Giro d'Italia, maar de kans is groot dat Popeye zijn record de komende weken zal kwijtraken aan Tom Dumoulin.

Dumoulin won vrijdag de proloog van de 101ste Ronde van Italië en kwam daarmee op even veel ritzeges als Van Poppel in de Italiaanse wielerronde. Dumoulin, Giro-winnaar van 2017, boekte zijn eerste dagsucces in 2016 en voegde daar vorig jaar twee ritzeges aan toe tijdens zijn glorieuze triomftocht door Italië.





Koning van de massasprint

Van Poppel vierde zijn successen in de Giro in 1986 (twee dagzeges) en 1989 (ook twee). De rassprinter deed dat uiteraard telkens in een massasprint. "Het is dat jullie me attenderen op dit record, anders had ik er geen weet van gehad. We hebben onze successen natuurlijk in totaal verschillende ritten behaald, maar ik ben in goed gezelschap. Netjes om op dezelfde hoogte met Tom te staan."

Betere Dumoulin dan ooit

"Ik heb alleen het laatste stukje van de rit van Dumoulin kunnen kijken", zegt Van Poppel, die als ploegleider van Team Roompot momenteel in Engeland is voor de Tour de Yorkshire. "Het is ongekend wat hij doet. Deze winst in de proloog is veelbelovend. Dit is een betere Dumoulin dan we ooit eerder gezien hebben. Hij is door de winst van vorig jaar zoveel completer geworden."

Eenzame hoogte

In totaal won Popeye tijdens de drie grote wielerronden (de Giro, de Tour de France en de Vuelta) 23 etappes, meer dan welke andere Nederlandse renner ook. In dat klassement zal Van Poppel voorlopig nog wél lange tijd koploper blijven.

De hoogst genoteerde nog actieve wielrenner, toevallig ook Tom Dumoulin, staat na zijn dagzege in Jerusalem van vrijdag op acht gewonnen etappes. Hij won behalve zijn vier etappes in de Giro ook nog twee ritten in de Tour en twee in de Vuelta.

Genieten

"Gelukkig, nu kan ik tenminste rustig slapen", grapt recordhouder Van Poppel. "Maar zonder gekheid: hij mag mij op die ranglijst snel voorbij gaan. Ik hoop dat hij de komende jaren nog een aantal grote ronden wint, daar genieten we toch met zijn allen van?"