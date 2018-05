Stoer doen met een geweer op Instagram? Beter van niet!

DEN BOSCH - Een 21-jarige man uit Den Bosch-Noord heeft vrijdagmiddag zijn luchtbuks en vlindermes in moeten leveren bij de politie. Op Instagram had hij een filmpje geplaatst waarop een gemaskerde man te zien was met zwarte kleding. Hij speelt met het mes. Op de achtergrond zag je een geweer, wat later dus een luchtbuks bleek te zijn.

Volgens wijkagent Marc de Wit was het filmpje al verwijderd van Instagram voor de politie kwam. "Maar dat wil niet zeggen dat het ook écht weg is van sociale media en het internet", aldus De Wit.

Volgens De Wit verklaarde de verdachte dat het 'niet zijn intentie was om zo over te komen'. Hij begrijpt nu goed dat het niet verstandig was om dit filmpje te plaatsen. De man is niet opgepakt, wel moet hij zaterdag even praten met de wijkagent.