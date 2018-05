Vliegtuig met opmerkelijke sleep vloog boven Brabant: 'Herdenk ook de Churchill-doden'

BREDA - Boven een groot deel van Nederland vloog vrijdagmiddag een reclamevliegtuigje met op een banier erachter de tekst: 'Herdenk ook de Churchill-doden'. Het vliegtuig steeg op vanaf Breda International Airport (voorheen vliegveld Seppe) en landde daar later ook weer.

"Wij hebben hier niks mee te maken", laat een woordvoerder van het vliegveld weten. "We hebben hem zien opstijgen, verder weet ik er ook niks van." Een man huurde op eigen houtje het bedrijf CNE AIR Luchtreclame uit Breda in om de vlucht uit te voeren.

Massamoordenaar

Eigenlijk wilde de man, zelf woonachtig in Schiedam, een andere tekst op de sleep zetten, namelijk 'Churchill massamoordenaar', maar daar ging het reclamebedrijf niet mee akkoord, zo weet RTV Utrecht.

Waarom?

Het is niet duidelijk waarom deze boodschap vrijdag op verschillende plekken in Nederland in de lucht te lezen was.

Winston Churchill was premier van Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het bombardement op de Duitse stad Dresden. Daarbij kwamen in één nacht tussen de 25.000 en 100.000 personen om, onder wie veel burgers.

Tilburg en Den Bosch

Na het opstijgen in Breda vloog het vliegtuigje door naar Tilburg, Den Bosch, Utrecht, Hilversum, Schiphol, de Dam in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Hierna landde het weer op Breda International Airport.