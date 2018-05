Springruiter Harrie Smolders nieuwe nummer één van de wereld: 'Mooi op mijn cv'

LAGE-MIERDE - Harrie Smolders is de nieuwe aanvoerder op de wereldranglijst springen. Op het vandaag gepubliceerde klassement van de wereldpaardensportbond FEI is de springruiter uit Lage-Mierde de Amerikaan Kent Farrington gepasseerd.

Smolders is na Albert Zoer in 2010 pas de tweede Nederlandse springruiter die over een periode van twaalf maanden de meest succesvolle springruiter van de wereld is.

Bescheiden

"Dit is mooi op mijn cv", reageert Smolders koeltjes op de website van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). “Ik heb me nooit laten leiden door de ranglijst. Ik kijk eerder naar hoe de paarden zich voelen."

Dat Smolders zijn eerste plaats juist níet heeft te danken aan de prestaties van zijn twee beste paarden - Don en Emerald - maakt zijn koppositie extra bijzonder. De toppaarden hebben vier maanden geen wedstrijden gelopen. Daarnaast kon Smolders zich maandenlang volledig op de sport richten omdat hij minder tijd kwijt was met opleiden, lesgeven en met het fokken van toppaarden.

Bekroning

"Dit hebben we bereikt door goed management", zegt Smolders. "Daar heeft de hele stal aan bijgedragen. Ik zie dit echt als een bekroning voor ons hele team voor een heel succesvol jaar.”

Smolders kende een succesvol 2017 waarin hij meerdere overwinningen en topklasseringen over de hele wereld verzamelde. Dat leverde hem veel punten op voor de wereldranglijst.

Vormbehoud

Dit jaar heeft hij die vorm kunnen vasthouden. Zo eindigde hij in de wereldbekerfinale van vorige maand in Parijs met Emerald als tweede in het tweede finaleonderdeel.

Ook profiteerde Smolders van een blessure van zijn Amerikaanse concurrent Farrington. Die brak in februari van dit jaar een been en kwam sindsdien niet meer in actie op internationale wedstrijden. Daardoor kon hij zijn leidende positie op de wereldranglijst niet vasthouden.