Uitslaande brand verwoest huis in Vinkel, stal met 110 kalfjes blijft gespaard

Het huis was niet meer te redden. (Foto: Bart Meesters)

VINKEL - Een huis aan de Kaathoven in Vinkel is in de nacht van vrijdag op zaterdag door brand verwoest. Het vuur werd rond middernacht ontdekt.

De gewaarschuwde brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een stal waarin 110 kalfjes stonden en een andere schuur.

Brand meester

Het woonhuis was niet meer te redden.

Rond een uur werd het sein brand meester gegeven. Het is nog niet bekend hoe het vuur kon ontstaan.

Eindhoven

Ook in Eindhoven werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een huis door brand verwoest.