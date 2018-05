Huis in Eindhoven zwaar beschadigd door vlammenzee

EINDHOVEN - In een huis aan de Stevertsemolen in Eindhoven woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag een uitslaande brand. Het vuur werd rond kwart over een ontdekt aan de achterkant van het huis.

Volgens ooggetuigen begon de felle brand in de tuin en sloeg het vuur sloeg naar de gevel en naar binnen. De schade is groot. Ook een deel van het dak raakte ernstig beschadigd.

Voor de zekerheid werd een ambulance opgeroepen, maar bij de brand raakte niemand gewond. De bewoners van het huis waren niet thuis toen de brand uitbrak.

Vinkel

Ook in Vinkel werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een huis door brand verwoest.