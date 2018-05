Een verdachte gevonden explosieven en munitie vrijgelaten, lid No Surrender zit nog vast

WELBERG - De 54-jarige eigenaar van de woning waar donderdagavond zware explosieven en munitie voor een raketwerper gevonden werden, is vrijgelaten en zijn zaak wordt geseponeerd. Dat meldt zijn echtgenote aan Omroep Brabant. De andere verdachte, een lid van motorclub No Surrender, zit nog wel vast.

De man en zijn echtgenote zijn blij dat nu voor iedereen duidelijk is dat hij onschuldig is. Het zijn heftige dagen geweest "Je wereld staat op zijn kop", maar ook dagen waarop veel steun kwam van vrienden en kennissen die er geen moment aan getwijfeld hebben dat zij er niets mee te maken hadden. Dat was heel fijn.

De explosieven en munitie werden donderdagavond door de politie gevonden in een schuur bij een woning in Welberg. Daar lagen zware explosieven, munitie voor een raketwerper en honderden patronen voor zware automatische vuurwapens. De bewoner van het huis, een 54-jarige man werd meteen aangehouden. Later in de nacht werd ook een een 48-jarige man uit Steenbergen opgepakt, een lid is van No Surrender.

De tweede verdachte is de broer van de bewoonster van de woning. Hij had opslagruimte nodig nadat hij op straat stond omdat er een hennenplantage was gevonden in zijn huis. Zijn zus en zwager hielpen hem, maar wisten niet wat hij in hun schuur had opgeslagen.

De politie was in eerste instantie de woning aan het doorzoeken, ze vermoedden dat daar drugs lagen. In plaats daarvan vonden ze de explosieven en munitie en in een andere loods ook verschillende vestjes en andere attributen van motorclub No Surrender.