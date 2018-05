'Duizenden liters' drugsafval in bos bij Riethoven, inhoud lekt in sloot

Het drugsafval lag in een bos bij Riethoven. (Foto: Rico Vogels)

RIETHOVEN - In de bossen bij Riethoven is zaterdagochtend drugsafval ontdekt. Er is volgens ooggetuigen sprake van enkele duizenden liters.

Het gaat om 'zes tot acht' kleine vaten en twee grote. Die twee grote vaten lekken. Van een vat lekt de inhoud een sloot in.

Waterschap De Dommel en de brandweer zijn gealarmeerd.

Wandelaar

De drugsdumping werd rond acht uur ontdekt door een wandelaar.