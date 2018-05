Auto vliegt uit de bocht in Breda, rijdt lantarenpaal omver en belandt op de zijkant in de berm

BREDA - Een auto is uit de bocht gevlogen op de Leursebaan in Breda. De wagen reed nog een lantarenpaal omver, voordat hij op de zijkant in de berm belandde. Er is niemand gewond geraakt.

Een getuige zag het ongeluk gebeuren en vertelt dat de man aan het slingeren was over de weg, voordat hij de macht over het stuur verloor. De bestuurder kwam bekneld te zitten in de wagen en werd door de brandweer bevrijd. Hij werd nagekeken door de ambulance maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij moest wel mee met de politie.