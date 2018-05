NAC-fans gooien berg zout voor stadion van FC Twente: 'We strooien extra zout in jullie wonden'

ENSCHEDE - NAC-supporters hebben vijfhonderd kilo zout afgeleverd bij de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente in Enschede. Daar voetbalt NAC zondag de laatste wedstrijd van dit reguliere seizoen.

FC Twente degradeerde vorig weekend naar de Jupiler League na een 5-0 nederlaag bij Vitesse. Voor NAC was het juist een mooi weekend. De Bredase ploeg won met 3-0 van sc Heerenveen en is daardoor praktisch zeker van nog een jaar eredivisie.

Wonden

Daarom grijpen NAC-fans de wedstrijd van zondag aan om wat zout in de Enschedese wonden te wrijven. Letterlijk. Er is ook een spandoek bij het stadion van Twente opgehangen, met de tekst 'Wij strooien extra zout in jullie wonden, heel Nederland had de hoop dat jullie niet meer bestonden’.

Een reactie van de fanatieke fans van Twente liet niet lang op zich wachten. Zij plaatsten bij het stadion van NAC en de thuishavens van Sparta Rotterdam, Vitesse, Excelsior en aartsrivaal Heracles Almelo ook spandoeken. Daarop staat: 'Leedvermaak is een groter compliment dan medelijden. Tot snel!'