Flinke botsing bij restaurant de Mispelhoef in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een botsing tussen twee auto's bij restaurant de Mispelhoef in Eindhoven zijn twee auto's ongelukkig terechtgekomen.

Een van de auto's is over een hek heengereden, de andere kwam op de zijkant op het parkeerterrein terecht. Een vrouw raakte zo gewond dat ze mee is genomen naar het ziekenhuis. Drie andere slachtoffers waren lichtgewond, zij zijn ter plekke geholpen door de ambulancemedewerkers.