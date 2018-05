Brabant viert de vrijheid op een zonovergoten dag

EINDHOVEN - Bevrijdingsdag 2018 is een dag vol festivals waarop we onze vrijheid kunnen vieren en dat gaat dit jaar beter dan ooit: de zon schijnt de hele dag en het kan wel 23 graden worden in de provincie.

Het bevrijdingsvuur dat in de nacht van 4 op 5 mei om twaalf uur 's nachts in Wageningen is ontstoken, is door een groep Bredase lopers meegenomen naar Brabant. Burgemeester Paul Depla liep de eerste etappes vanuit Wageningen naar Breda. Daarna namen andere Bredase lopers het van hem over.

Zij legden in estafette een ruim 100 kilometer lange tocht af, om het vuur om twaalf uur 's middags in Breda te overhandigen aan loco-burgemeester Alfred Arbouw. Hij ontstak het bevrijdingsvuur van Breda en opende daarmee het bevrijdingsfestival in Breda.

Ambassadeurs van de vrijheid

Op de vliegbasis in Gilze-Rijen zijn de ambassadeurs van de vrijheid vertrokken naar de diverse festivals. Ronnie Flex, Fedde le Grand en My Baby hebben dit jaar hun eigen helikopter. Zij zullen zeker niet stranden, want defensie heeft voor de zekerheid twee reservehelikopters klaargezet voor het geval er iets kapot gaat.





In Brabant is het bevrijdingsfestival in Den Bosch, dat wordt geopend door Fresku met een vrijheidscollege. Verder treden onder anderen Jacqueline Govaerts en Projekt Rakija op. Voorafgaand aan het festival is er een bevrijdingslunch, met mensen die weten hoe het is om niet in vrijheid te leven, zoals vluchtelingen of ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Studenten

Tilburg houdt een Studentenbevrijdingsfestival, voor en door studenten. Het laat hen kennismaken met het studentenleven tijdens de oorlog. Het festival bestaat dit jaar tien jaar en dat wordt gevierd met special guest Frans Linders. Hij was tijdens de oorlog student Economie aan de Universiteit van Tilburg.

In Eindhoven wordt de vrijheid gevierd met het ‘Freedom is… festival’, op Strijp-S. Een feest met sport, cultuur, muziek & food en optredens van de talenten van Dynamo.