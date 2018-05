Watersportvereniging strijdt al jaren tegen entreegeld Biesbosch: 'De burger moet het weer oplossen'

WERKENDAM - De directeur van Nationaal Park de Biesbosch zei afgelopen week entree te willen gaan vragen voor bezoekers van het park. Leden van de watersportvereniging Werkendam zijn daar op zijn zachts gezegd niet blij mee. “Het is alsof ze een Ferrari hebben gekocht, maar nu de benzine niet meer kunnen betalen. En nou moet de burger het oplossen”, vindt Cor Baggerman.

Hij is al jaren ongerust over het idee van entree voor het park. Daarom diende hij in 2014 al een petitie in bij verschillende gemeentes met meer dan 1300 handtekeningen. Die kwamen voornamelijk van bootbezitters.

Hij is nog altijd net zo gepassioneerd over een eventuele entreeprijs als toen. Volgens Baggerman nemen de provincies hun verantwoordelijkheid niet en dat maakt hem boos. “Wij betalen als Nederlanders al belasting en nu willen ze de extra kosten ook nog eens op de burger verhalen. Dus er wordt ons een stukje Nederland ontnomen, waar we al voor betalen.”

Waarom entree

Volgens de directeur van de Biesbosch zijn entreegelden nodig om het park te onderhouden, omdat er steeds meer bezoekers komen. In 2017 kwamen er drie miljoen mensen naar het park. Als het aan de watersportvereniging ligt, gaat dat entreegeld er nooit komen.