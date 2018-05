Jelle Klaasen ondanks sterke start uitgeschakeld in tweede ronde European Darts Grand Prix

Darter Jelle Klaasen in actie. (foto: VI Images)

ALPHEN - Jelle Klaasen is niet door naar de finale van de European Darts Grand Prix. De darter uit Alphen verloor zaterdagmiddag van landgenoot Jermaine Wattimena.

Klaasen startte goed en pakte een 3-0 voorsprong. Daarna ging het echter bergafwaarts, hij miste maar liefst vijf pijlen voor de 4-0. Wattimena kwam terug in de wedstrijd en won uiteindelijk met 3-6.

Michael van Gerwen komt zaterdagavond in actie, hij neemt het op tegen Alan Tabern. De darter uit Vlijmen verkeert in topvorm. Hij won donderdag in de Premier League een wedstrijd van Rob Cross met het tot nu toe hoogste gemiddelde van het seizoen. Van Gerwen sloot daarmee de Premier League af als nummer één.