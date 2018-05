Teleurstelling voor Danny van Poppel in tweede etappe Giro, kan het niet bijbenen in de sprint

OISTERWIJK - Het is Danny van Poppel niet gelukt om de sprint in de tweede wedstrijd van de Giro d'Italia op zijn naam te schrijven. Van Poppel zat op een mooie positie aan de rechterkant, maar kon het driehonderd meter voor de finish niet meer bijbenen. Elia Viviana ging er met de winst vandoor in de eindsprint, die vroeg begon. De renners reden zaterdag van Haifa naar Tel Aviv, een vlakke rit van 167 kilometer. Van Poppel zat niet eens in de top tien.

Het is de eerste keer dat Danny van Poppel de Giro d'Italia rijdt. Kans op een eindzege heeft de wielrenner van TeamLottoNL-Jumbo niet. Wel hoopt het sprintkanon mee te doen om de prijzen bij de massasprints op vlakke etappes. De laatste kilometer zat hij nog goed voorin, maar raakte ingesloten. Bij de proloog op vrijdag eindigde hij als 173e op 2.10 van titelverdediger Dumoulin.

Brabanders

Van Poppel hoeft zijn familie in Italië niet te missen. Zijn broer Boy rijdt mee met Trek-Segafredo. De derde Brabander is Sam Oomen uit Goirle. Meesterknecht Oomen eindigde vrijdag tijdens de proloog van de Giro in Jeruzalem als 29ste, op 43 seconden van winnaar Tom Dumoulin.

Steven Kruijswijk rijdt de Giro dit jaar niet. De Brabander die in 2016 nog dicht bij een eindzege was, kiest dit jaar voor de Tour de France.

De Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin raakte zijn roze trui, die hij vrijdag veroverde met winst van de tijdrit, kwijt aan Rohan Dennis uit Australië. Dumoulin heeft één seconde achterstand op de nieuwe leider.





Zondag is de derde etappe op Israëlische bodem. Die 229 kilometer lange rit begint in Beer Sheva en voert de renners over veel 'vals plat' naar finishplaats Eilat. Naar verwachting is het opnieuw een etappe voor de sprinters.



Maandag verplaatsen de wielrenners zich naar het Italiaanse eiland Sicilië, waar dinsdag de vierde etappe op heuvelachtig terrein wordt gereden.