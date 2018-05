Buiten zie je de asperges uit de grond komen, die je binnen op je bordje krijgt

WOUW - Er zit maar een paar meter tussen de grond waar de asperges in zitten en je bordje waar ze uiteindelijk op komen te liggen. In het West-Brabantse Wouw opende zaterdag een zogenaamd pop-up restaurant midden tussen de aspergevelden. “Het is wel heel apart dat je zo tussen de velden asperges kunt eten. Dat is toch wel iets heel unieks”, aldus een gast.

Het idee voor Restaurant op het Land kwam van ondernemer Frenk Theuns. Hij klopte aan bij restaurant ’t Spuihuis in Bergen op Zoom. “Ik zag het eerst niet helemaal zitten om drie weken mijn eigen restaurant in de steek te laten", aldus eigenaar van ‘t Spuihuis René Vermeulen. “Maar toen ik de locatie wist, ben ik gaan kijken. En ik zat in mijn auto te kijken en dacht: wat een plek! Het is echt perfect.”



Ervaren

Het idee erachter is om de gast te laten ervaren waar de asperges precies vandaan komen. Het tijdelijke restaurant staat daarom tussen de aspergevelden. Vermeulen: “De asperges worden hier gestoken. Je ziet die mensen allemaal werken. Zij zijn aan het steken op het land, terwijl jij je bordje aan het leegeten bent. Dat is misschien wat ongemakkelijk, maar wel super gaaf om te zien.”



Dat veel mensen dat ook een gaaf idee vinden, blijkt ook wel uit het aantal reserveringen. Frenk Theuns: “We zouden al blij zijn geweest met 2500 gasten, maar we hebben nu al 5300 reserveringen en daar komen er natuurlijk nog bij. Het is echt bizar.”



Volgeboekt

Zaterdagmiddag was de eerste dag van het tijdelijke restaurant en die begon rustig. Wel zitten al veel avonden volgeboekt. “We hoorden het deze week en probeerden meteen te boeken, maar dat was een hele klus. Er zat namelijk al heel veel vol”, aldus een gast.



Eigenlijk is het nieuwe restaurant al een succes voordat het open is. “We gaan dit echt wel een aantal jaren doen”, aldus Theuns. “We willen er traditie van maken.”