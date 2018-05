Hockeymannen Oranje-Rood verliezen eerste play-off na shoot-outs

EINDHOVEN - De hockeymannen van het Eindhovense Oranje-Rood hebben de eerste play-off tegen Kampong verloren na shoot-outs. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1.

De Eindhovenaren kwamen nog op voorsprong door een goal van Niek van der Schoot in de 39e minuut. In de slotfase wist de tegenstander de stand echter gelijk te trekken. De shootouts gingen met 2-4 naar Kampong.

Zondag is de tweede wedstrijd in Utrecht. Een eventuele beslissingswedstrijd wordt ook in de Domstad gespeeld, waardoor Kampong het thuisvoordeel heeft.