Meisje zwaargewond bij ongeluk op N65 in Vught

VUGHT - Bij een ongeluk op de kruising van de N65 en de Vijverbosweg in Vught is een meisje zwaar gewond geraakt. Ze werd al fietsend geschept door een auto.

Volgens een fotograaf ter plaatse was het kind op de fiets. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het lijkt er op dat of het meisje of de automobilist door rood is gereden.

Er kwamen twee ziekenauto's een traumahelikopter naar de plaats van het ongeval. Het meisje is naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De N65 is in de richting van Tilburg is tot ongeveer tien uur zaterdagavond afgesloten.