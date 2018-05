Camper rijdt tegen vangrail en vliegt eroverheen: bestuurder gewond en file in beide richtingen

Camper vliegt over vangrail tussen Bavel en Ulvenhout (Foto: Tom van der Put, SQ Vision)

BREDA - Op de A58 is een camper tegen de vangrail aangereden en er vervolgens overheen gevlogen. De bestuurder van de camper raakte daarbij gewond.

Het ongeluk gebeurde tussen Bavel en Ulvenhout. Toen een camper daar de vangrail raakte, vloog het voertuig eroverheen. Uiteindelijk bleef de camper met de twee voorwielen op de reling staan en de achterbanden stonden een aantal meter lager op het talud.

De hulpverlening kwam pas laat op gang omdat in eerste instantie gedacht werd dat de camper bij Princeville zou staan, een aantal kilometers verderop. De bestuurder is na onderzoek in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de camper eerst gestabiliseerd waarna een takelwagen het voertuig van de vangrail haalde.

De vangrail in ernstig beschadigd en zal waarschijnlijk vanavond nog gerepareerd worden. Door het ongeluk ontstond een kijkersfile in beide richtingen.