Auto crasht in Bergeijk, bestuurder spoorloos na hulp van voorbijganger

BERGEIJK - Een bestelbus is zaterdagavond gecrasht op de Enderakkers in Bergeijk. De bestuurder raakte rond kwart over elf een lantaarnpaal waarna de auto in de berm terechtkwam en kantelde.

Toen de gewaarschuwde hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder nergens te bekennen.

Ziekenhuis

Uiteindelijk bleek dat een voorbijganger de automobilist naar een ziekenhuis had gebracht. Toen zijn agenten daar ook naartoe gegaan. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld.