Giliano Wijnaldum hoopt op toekomst bij Willem II en kijkt uit naar Champions League-finale

TILBURG - Giliano Wijnaldum kende een moeizame start bij Willem II. Hij kwam in de winterstop bij de Tilburgse club en maakte bij zijn debuut een grote fout. De laatste weken speelt hij alles. Een langer verblijf bij Willem II is niet uitgesloten. De komende weken komt daar meer duidelijkheid over. Eén ding is wel zeker, tijdens zijn vakantie gaat de verdediger naar Kiev voor de Champions League-finale.

Voor Wijnaldum is het balen dat het seizoen zondagmiddag ten einde komt met de wedstrijd tegen Vitesse, juist op het moment dat hij een basisplaats heeft. “Dat is jammer. Maar ik ben blij dat ik de laatste weken speel.”

De start van de voormalig jeugdinternational was niet best. Door een foute terugspeelbal van Wijnaldum scoorde Fred Friday de enige treffer tijdens Sparta-Willem II. De Tilburgse ploeg verloor met 1-0 van de hekkensluiter. “Ik begon niet goed, was eigenlijk nog niet fit. Die terugspeelbal was jammer. Kostas Tsimikas en de andere jongens hebben het achterin vervolgens goed gedaan, het was moeilijk om in het elftal te komen.”

Toekomst

Wijnaldum heeft de laatste drie wedstrijden een basisplaats onder trainer Reinier Robbemond, tot zijn eigen tevredenheid. “Dat ik speel komt door blessures. Maar het gaat wel lekker, ik heb mijn kans gepakt.”

Of hij na dit seizoen ook mag hopen op een basisplaats bij Willem II is niet duidelijk. In de winter tekende de Rotterdammer een contract tot het einde van dit seizoen. “Er is nog niets duidelijk. Maandag heb ik een gesprek met technisch directeur Joris Mathijsen. Ik heb het hier naar mijn zin, het is een hele mooie club. Ik sta zeker open voor een langer verblijf hier.”

Champions League

Na het duel met Vitesse is het seizoen voor Wijnaldum klaar. Toch kijkt hij nog uit naar één wedstrijd. De finale van de Champions League. Broer Georginio speelt die wedstrijd met Liverpool tegen Real Madrid. “Ik denk wel dat ik naar Kiev ga, ja. Stel dat ze hem winnen, dat wil je wel meemaken”, zegt hij met een glimlach. “En je weet het nooit. In een finale kan alles gebeuren.”

Naast voormalig PSV-aanvoerder Wijnaldum speelt ook Bredanaar Virgil van Dijk de Champions League-finale op 26 mei.