Man grijpt parkeercontroleur bij de keel na krijgen van boete in Eindhoven

De man is aangehouden. (Foto: ANP)

EINDHOVEN - Een medewerker van Stadstoezicht in Eindhoven is zaterdag mishandeld. Dit gebeurde tijdens een parkeercontrole rond kwart over zes 's avonds bij winkelcentrum Woensel.

De eigenaar van een auto waarbij een bekeuring werd uitgeschreven, was het hier niet mee eens. Hij greep de parkeercontroleur bij zijn keel. Daarna ging de automobilist ervandoor.

Zichzelf gemeld

Later op de dag meldde de man - een 45-jarige Eindhovenaar - zich bij het politiebureau op de Mathildelaan. Daar is hij aangehouden.