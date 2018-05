Drie eendenkuikens gered uit riool: 'Buurtbewoners hoorden de moeder alarm slaan'

HELMOND - De brandweer heeft in de 3e Haagstraat in Helmond zondagochtend drie eendenkuikens gered. Die waren in het riool gevallen.

De drie eendenkuikens waggelden met nog zeven kleintjes en hun moeder over straat, toen het ongeluk gebeurde." Buurtbewoners hoorden de moedereend ineens alarm slaan", vertelt een getuige.

Ongelukkig

Vervolgens werden de brandweer en de medewerkers van de Dierenambulance gewaarschuwd. Die slaagden erin de ongelukkige kuikens te bevrijden. "Alle eendjes maken het goed."