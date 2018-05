Bootbezitters woedend vanwege plan voor entreegeld in de Biesbosch: 'Het is onzin'

Oorlog in de Biesbosch over betaalplan.

WERKENDAM - Bootbezitters uit Werkendam en omgeving zijn woedend op de directeur van het Nationaal Park de Biesbosch. De reden: hij wil dat er in de toekomst betaald moet worden om überhaupt te mogen varen in de wateren van de Biesbosch. “Wij wonen hier en het is onzin om te moeten betalen voor je achtertuin. Dat doet niemand, dus wij ook niet.”

“Onze ouders hebben zich kapot gewerkt in de Biesbosch, die hebben de Biesbosch gemaakt. Betalen voor de Biesbosch, nou nooit.” De emoties lopen hoog op in de kantine van de Watersportvereniging Werkendam. Boosheid veroorzaakt door het oplaten van een proefballonnetje dat de afgelopen jaren al vaker is opgelaten en met iedere keer dezelfde boodschap: betalen voor de Biesbosch.

'Wij gaan niet betalen'

Onder veel leden van de watersportvereniging is er geen enkel begrip voor het plannetje van directeur Gerard de Baaij. Sterker nog: 'besmeuren met pek en veren’ zou zijn lot moeten zijn. “Wij gaan niet betalen voor de Biesbosch. Dan stoppen we ermee”, aldus havenmeester Bert Stam.

De boze bootbezitters krijgen inmiddels bijval vanuit de Brabantse politiek. De provinciale fracties van het CDA en de combinatie SGP/ChristenUnie hebben zich tegen het plan gekeerd en willen ook opheldering van de provincie.

Politiek: betalen wordt niet ingevoerd

Staten- en gemeenteraadslid Hermen Vreugdenhil zegt begrip te hebben voor de emoties onder de bootbezitters. “Ik herken dat wel, hun ouders hebben in de Biesbosch gewerkt, ze hebben zelf in de Biesbosch gewerkt en nu krijgen ze de boodschap dat er betaald moet gaan worden.”

Vreugdenhil neemt dan ook stevig stelling tegen het betaalplan. “Het betalen voor het varen in een kreek, dat gaat wat ons betreft niet door. En dat wil ik nog eens een keer heel duidelijk maken.”