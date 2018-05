Jongen slaat meisje met fles op hoofd in kroeg, tweetal opgepakt in Roosendaal

Er werd met een fles geslagen in de kroeg. (Archieffoto)

ROOSENDAAL - Een 17-jarige jongen uit Roosendaal heeft zaterdagnacht in een kroeg op de Markt in zijn woonplaats een meisje met een fles op het hoofd geslagen. De jongen is daarop de kroeg uitgezet. Agenten die op de melding afkwamen hielden de jongen aan.

Op het bureau bleek dat hij een mes op zak had. Het mes is in beslag genomen.

Mishandeling

De politie hield bij het voorval ook een 20-jarige man uit Roosendaal aan. Hij is een vriend van het meisje. De man zou de 17-jarige verdachte hebben mishandeld.

Beide verdachten zitten nog vast. Het meisje deed aangifte van zware mishandeling.