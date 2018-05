Sluit Willem II het seizoen goed af tegen Vitesse? [LIVE]

TILBURG - Willem II sluit het seizoen 2017-2018 in eigen huis af tegen Vitesse. Beide ploegen zijn al klaar: Willem II is veilig en kan nog elfde worden, Vitesse is al geplaatst voor de play-offs om Europees voetbal. Willem II speelt vandaag zonder de steun van de KingSide, die blijft leeg vanmiddag wegens een straf. De rest van de stoeltjes zijn vanmiddag wél bezet.









Opstelling

De Tricolores beginnen met Damil Dankerlui als rechtsback, aangezien Fernando Lewis en Freek Heerkens er wegens blessures niet bij zijn. Verder weinig verrassingen bij Willem II. Bij Vitesse speelt aanvoerder Guram Kashia niet, hij blijft uit voorzorg op de bank.